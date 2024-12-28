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Прудников назвал отсутствие болельщиков на стадионе трагедией российского футбола

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Прудников назвал главную трагедию российского футбола.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Трагедия, что болельщиков нет на стадионе. Такая поддержка даёт силы всегда и помогает футболистам идти вперёд. Трагедия, что игроки сейчас не ощущают той атмосферы, в которой играли мы", — приводит слова Прудникова Legalbet.

Начиная с сезона-2022/23, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги от болельщиков требуется оформление, так называемого, паспорта болельщика, более известного Fan ID. В честь протеста против данного решения фанатские движения клубов РПЛ перестали смотреть матчи чемпионата России воочию, с трибун. Следовательно, существенным образом снизились показатели посещаемости игр.

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