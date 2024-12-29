- Я перед стартом сезона вам говорил, что не вижу, в чём он слабее зенитовского. Вопрос в том, чтобы найти свою игру, объединиться вокруг лидера. Не вижу, в чём они принципиально слабее - за исключением одной позиции, левого защитника, - передает слова Широкова "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ по итогам 18 туров лидирует в турнирной таблице "Краснодар", который одержал 11 побед и шесть раз сыграл вничью. В активе "быков" 39 очков.
На втором месте располагается "Зенит" (39 баллов). Петербургский клуб в 18 матчах РПЛ одержал 12 побед и трижды сыграл вничью. "Спартак" замыкает тройку лидеров РПЛ с 37 очками. Красно-белые в этом сезоне победили в 11 встречах и четыре раза поделили очки с соперниками.
РПЛ возобновится в конце февраля 2025 года. "Зенит" в 19-м туре примет на своем поле ЦСКА, а "Спартак" дома сыграет с "Оренбургом".
Широков: не вижу, в чём состав "Спартака" принципиально слабее состава "Зенита"
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о выступлении "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ