"Я бы посоветовал Европу, конечно. Не потому, что "Зенит" — какой-то плохой клуб, а Семак мне не нравится как тренер. Очень много было переходов российских футболистов, которые этим трансфером, к сожалению, как минимум затормозили свою карьеру. Можно сейчас заработать большие деньги, но через несколько лет про тебя уже никто не вспомнит, а реанимировать свою карьеру будет не так просто", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Действующее соглашение между 19-летним полузащитником и футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 млн евро.
В текущем сезоне Алексей Батраков в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперника и 8 раз отдать на партнеров по команде голевые передачи.
Кузьмичев: посоветовал бы Батракову Европу. Не потому, что "Зенит" — плохой клуб, а Семак не нравится как тренер
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, что посоветовал своему клиенту: перейти в европейский клуб или в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"