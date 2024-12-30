"Он качественный тренер. Галицкий знает, кому доверяет. Я не сомневаюсь, что Мусаев — тренер высокого уровня и с каждым сезоном будет набираться опыта. Собственно, у него ещё особого опыта нет, но уже четыре года на уровне РПЛ, так что теперь уже всё — пора, засучив рукава, работать за золото", - приводит слова Непомнящего Metaratings.
Мурад Мусаев во второй раз возглавил футбольный клуб "Краснодар" 14 марта 2024 года. Под его руководством, "быки" завершили сезон-2023/24 на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне чёрно-зеленые проиграли петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России, а после 18-го тура Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков, расположились на первой строчке.
Напомним, "Краснодар" был основан в феврале 2008 года и с момента своего основания ни разу не выигрывал ни один трофей.
Непомнящий: Мусаеву пора, засучив рукава, работать в "Краснодаре" за золото РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о работе главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"