Самедов недоволен высказываниями Соболева: мужик, ну ты серьёзно? Хватит, скоро 30 лет

"Ничего плохого не думаю насчёт перехода [Соболева в "Зенит" - прим. ред.]. Просто я всё время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. пожалуйста, не надо вот этого, блин: "Я всю жизнь мечтал играть в "Спартаке", потом что-то пошло не так – я надеваю свитер СКА. Мужик, ну ты серьёзно? Хватит, скоро 30 лет – можно хернёй не заниматься?", - приводит слова Самедова "Чемпионат" со ссылкой на подкаст, опубликованный на YouTube-канале Фёдора Смолова.
Александр Соболев с января 2020 года до августа 2024 года выступал в составе московского "Спартака". В летнее трансферное окно 27-летнего нападающего за 10 млн евро выкупил петербургский "Зенит", который подписал с ним контракт по схеме "3+1".
После перехода в составе сине-бело-голубых нападающий в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников, 1 раз отметиться результативной передачей на партнера по команде и получить 3 желтые карточки.