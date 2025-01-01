"Надо быть справедливым". Черчесов назвал лучших футболистов 2024 года в России

"Кандидатов много. Симпатий и антипатий у меня нет, в такие моменты надо быть справедливым. Джон Кордоба проводит хороший сезон, Угальде много забивает, Барко хорошо проявил себя. Максим Глушенков здорово играет, жаль, что травмы получил. Отмечу Алексея Батракова, его можно назвать открытием чемпионата", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Джон Кордоба в составе футбольного клуба "Краснодар" в 18 матчах забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Манфред Угальде в составе московского "Спартака" в 22 матчах забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи. Его партнер, Эсекьель Барко, в 22 матчах сумел 9 раз поразить ворота соперников и 6 отметиться результативными передачами.
Максим Глушенков в составе петербургского "Зенита" в 14 матчах забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. А Алексей Батраков в составе московского "Локомотива" в 23 матчах сумел 11 раз поразить ворота соперников и 8 раз отдать партнерам по команде голевую передачу.
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Фото: Казахстанская федерация футбола