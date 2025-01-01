"Оренбургу" пожелаю сохраниться в РПЛ. Российскому футболу — вернуться на международную арену", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".
Осенью руководство оренбуржцев отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича.
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев пожелал оренбуржцам сохранить прописку в РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о своем желании на 2025 год.
Фото: ФК "Оренбург"