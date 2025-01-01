Сообщается, что 22-летний футболист готов выслушать предложения от других клубов Российской Премьер-Лиги, а также не возражает от перехода в чемпионат другой страны.
Иван Башич выступает за футбольный клуб "Оренбург" с июля 2022 года, когда его за 550 тыс. евро выкупили у боснийского клуба "Зриньски Мостар". Действующее соглашение между боснийцем и российской командой рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,2 млн евро.
В текущем сезоне Башич принял участие в 21 официальном матче, в котором забил 1 гол и получил 8 жёлтых карточек.
Источник: BiHFooty
BiHFooty: Башич отказался от продления контракта с "Оренбургом"
По информации СМИ, боснийский полузащитник "Оренбурга" Иван Башич отказался от продления контракта с клубом.
Фото: ФК "Оренбург"