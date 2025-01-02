"Готов ли Сперцян к европейскому чемпионату? Конечно. Его каждое трансферное окно отправляют в Европу, но по каким-то причинам не получается. Но я считаю его достаточно созревшим для европейского чемпионата футболистом", — прокомментировал Гунько в интервью «Матч ТВ».
Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Аталанта», «ПСЖ» и другие европейские топ-клубы интересовались Эдуардом Сперцян.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сперцян провёл 18 матчей за «Краснодар», в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая стоимость 24-летнего игрока составляет 20 миллионов евро. Его контракт действует до конца июня 2026 года. Эдуард является воспитанником краснодарского клуба.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место, отстав от победителей «Зенита» лишь на одно очко.
Гунько высказал мнение о готовности Сперцяна к игре в европейских чемпионатах
Главный тренер ереванского «Урарту» Дмитрий Гунько считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов к выступлению в европейских чемпионатах.