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У "Спартака" в первой части сезона РПЛ лишь 2 гола забили россияне, лидер - "Локомотив" с 27 голами

Московский "Локомотив" лидирует среду клубов Российской Премьер-Лиги по числу голов, которые в первой части текущего сезона были забиты российскими футболистами.
Фото: ФК "Спартак"
Таблица Российской Премьер-Лиги сезона-202425 по количеству голов россиян в настоящее время выглядит следующим образом:

1. "Локомотив" - 27 голов;
2. ЦСКА - 20 голов;
3. "Ростов" - 20 голов;
4. "Динамо" Москва - 17 голов;
5. "Химки" - 15 голов;
6. "Зенит" - 15 голов;
7. "Акрон" - 14 голов;
8. "Факел" - 10 голов;
9. "Ахмат" - 10 голов;
10. "Крылья Советов" - 8 голов;
11. "Динамо" Махачкала - 6 голов;
12. "Рубин" - 6 голов;
13. "Краснодар" - 6 голов;
14. "Пари НН" - 5 голов;
15. "Спартак" - 2 гола;
16. "Оренбург" - 1 гол.

Источник: телеграм-канал т/к "Матч Премьер"

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