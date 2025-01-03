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Представители Себальоса, которым интересуется ЦСКА: такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов

В агентстве ML Sports, представляющем интересы вингера "Бока Хуниорс" Эсекьеля Себальоса, усомнились в шансах ЦСКА осуществить трансфер аргентинца.
Фото: Getty Images
"С нами по поводу возможного трансфера никто не связывался. На наш взгляд, "Бока" не продаст Себальоса ни за 10, ни за 15, ни за 20 миллионов. К тому же клуб выступает на клубном ЧМ и в Кубке Либертадорес. Такие футболисты стоят на рынке 20-25 миллионов", - заявили в агентстве.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе московского ЦСКА к 22-летнему вингеру аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Эсекьелю Себальосу. Сообщалось, что "армейцы" сделали официальное предложение в размере 4-х миллионов евро за игрока. Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, оценивает Себальоса в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Себальоса 2 гола и 2 результативные передачи в 25-ти матчах в составе "Бока Хуниорс" во всех турнирах.

Источник: "СЭ"

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