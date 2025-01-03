"Я подозвал Тюкавина и сказал: "Найди кассету с играми Вагнера Лава. Когда твоя команда перехватывает мяч, ты всё время бежишь вперед. А обязательно первое движение надо делать ложное, как это делал Вагнер Лав. Сначала он открывался к игроку с мячом, а потом уже рвал за спину защитников. Тебе обязательно надо разнообразить игру", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
Бразильский нападающий Вагнер Лав выступал в составе московского ЦСКА в 2004-2013 гг. Всего в составе "армейского" клуба форвард принял участие в 259 официальных матчах, в которых ему удалось забить 124 гола и отдать 53 голевые передачи.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". По итогам сезона-2023/24 нападающий бело-голубых был признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне 22-летний футболист 21 раз появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать партнерам 3 голевые передачи.
Ловчев рассказал, как посоветовал Тюкавину разнообразить игру через просмотр игр экс-форварда ЦСКА
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, как посоветовал нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину посмотреть игры бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.
Фото: ПФК ЦСКА