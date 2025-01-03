Заварзин: Кахигао едет не защищать интересы "Спартака", а зарабатывать деньги. "Зенит" они в этом году не обыграют

"Может, Кахигао и гениальный парень, но ясно мне точно, что он едет зарабатывать деньги, как шахтёры лезли в шахту зарабатывать при советской власти. Он не едет защищать интересы "Спартака", он это название услышал месяца 2-3 назад, ну может, про романцевский "Спартак" слышал. Приедет заработать денег, а "Спартак"-то что? "Зенит" они в этом году не обыграют", – приводит слова Заварзина "Советский спорт".
3 января московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао. По информации СМИ, контракт между менеджером и красно-белыми было заключено на срок до конца сезона-2026/27. Ранее эту должность в "Спартаке" занимал португальский специалист Томаш Амарал.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги москвичи с 37-ю набранными очками занимают третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" 2 очка.