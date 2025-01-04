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СМИ: ЦСКА готов отпустить Келлвена, если получит предложение в размере 10 миллионов евро

Стало известно, сколько ЦСКА планирует выручить на продаже бразильского защитника Келлвена.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Правый защитник московского ЦСКА Келлвен может сменить команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает "Евро-футбол", красно-синие готовы расстаться с футболистом. Интерес к защитнику проявляют клубы из Бразилии.

По данным источника, "армейцы" планируют выручить на продаже Келлвена 10 миллионов евро. Пока, однако, клуб получал только предложения об аренде игрока с правом выкупа. Такой вариант не устраивает ЦСКА.

В первой части текущего сезона Келлвен принял участие в 21-м матче за ЦСКА в РПЛ и Кубке России. На счету 23-летнего латераля 4+3 по системе гол+пас. Напомним, в ЦСКА бразилец перебрался из "Атлетико Паранаэнсе" в феврале 2023-го года за 4.5 миллиона евро.

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