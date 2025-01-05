- С учётом феноменальных цифр Батракова, естественно, он попал в поле зрения многих скаутов, клубов. Но я думаю, на этом пока все. Никакого реального интереса из Европы к Алексею нет. Прямых контактов тоже не было, - передает слова агента "РБ Спорт".
19-летний Батраков является воспитанником "железнодорожников". В этом сезоне атакующий полузащитник принял участие в 23 матчах в составе "Локомотива", в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников и восемь раз ассистировать партнерам. Трудовой договор Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.
"Локомотив" в этом сезоне в 18 турах набрал 35 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы столичный клуб встретится с махачкалинским "Динамо", встреча пройдет в конце февраля.
Агент Батракова: никакого реального интереса к Алексею из Европы нет
Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, что к футболисту на данный момент нет реального интереса от европейских клубов.
Фото: Официальный сайт РПЛ