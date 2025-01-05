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Дьяков - о возможном возвращении Промеса в "Спартак": для меня это риск

Экс-футболист "Ростова" Виталий Дьяков поделился мнением о возможном возвращении в "Спартак" форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
- То, что он был качественный и сильный это да. А какой он сейчас - большой вопрос. Для меня возвращение Промеса в "Спартак" - это риск, - цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что в январе футболист может заключить контракт с московским "Спартаком", за который он не выступает с января 2024 года. На данный момент нидерландец находится в ОАЭ и не имеет права покидать страну.

"Спартак" в этом сезоне в 18 турах набрал 37 баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы красно-белые на своем поле примут "Оренбург", встреча 19-го тура пройдет на поле "Спартака" 2 марта.

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