- То, что он был качественный и сильный это да. А какой он сейчас - большой вопрос. Для меня возвращение Промеса в "Спартак" - это риск, - цитирует Дьякова Vprognoze.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что в январе футболист может заключить контракт с московским "Спартаком", за который он не выступает с января 2024 года. На данный момент нидерландец находится в ОАЭ и не имеет права покидать страну.
"Спартак" в этом сезоне в 18 турах набрал 37 баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы красно-белые на своем поле примут "Оренбург", встреча 19-го тура пройдет на поле "Спартака" 2 марта.
Дьяков - о возможном возвращении Промеса в "Спартак": для меня это риск
Экс-футболист "Ростова" Виталий Дьяков поделился мнением о возможном возвращении в "Спартак" форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"