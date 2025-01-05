«Первоначально планировали провести его 24 декабря, но из-за отсутствия кворума мероприятие перенесли. Мы хотим провести обсуждение максимально эффективно. На заседании должны присутствовать представители Минздрава, МВД, пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, федерации, а также Минспорта. Это не должно быть простым разговором, а серьёзным обсуждением в интересах спортивной индустрии», — цитирует Свищева "СЭ".
Напомним, что ограничение на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива, на спортивных объектах в России действует с 2005 года. С тех пор неоднократно предпринимались попытки его отменить. В 2014 году с такой инициативой выступило министерство экономического развития, а в 2016 году — министерство промышленности и торговли.
В прошлом году в МВД заявили, что не возражают против продажи пива на стадионах при условии внедрения системы Fan ID, которая уже используется для контроля. Кроме того, соревнования должны быть включены в перечень, утверждённый правительством Российской Федерации.
Обсуждение возвращения пива на стадионы перенесли на конец января
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы перенесён на конец января.
Фото: ТАСС