Напомним, что Николай Калинский, выступающий за футбольный клуб «Пари НН» с января 2020 года, является братом Анны Калинской — теннисистки, которая состоит в отношениях с первой ракеткой мира по версии ATP. Недавно в интернете появилась фотография Синнера с Николаем Калинским.
"Можно представить, что Янник Синнер доедет до матча «Пари НН»? Мы собираемся озвучить приглашение. Понятно, это межличностные отношения, но мы бы его хотели пригласить на несколько матчей следующего сезона. Пытаемся совместить его график и наши матчи. Вероятность этого существует», — цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
«Пари НН» занимает 12-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 16 очков. Команда, возглавляемая Виктором Гончаренко, имеет столько же очков, сколько и «Химки», расположившиеся на 13-й позиции. По завершении сезона РПЛ команда, которая займет это место, будет участвовать в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.
Николай Калинский, 31-летний игрок, принял участие в 16 матчах первой части сезона РПЛ. За это время он забил один гол и отдал две голевые передачи. Текущая рыночная стоимость Николая составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт действует до конца мая 2027 года.
Известный иностранный теннисист может появиться на матче команды РПЛ
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб заинтересован в приглашении итальянского 23-летнего теннисиста Янника Синнера на один из матчей команды.
Фото: ФК "Пари НН"