"Отчим Кокорина, выступавший его агентом, когда я предложил контракт для Саши, посмеялся, швырнул договор и сказал: "Вы знаете, сколько я на нем заработаю в "Динамо"?" Вот эту фразу я очень хорошо запомнил. Мне стало так неприятно и обидно!", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Нападающий Александр Кокорин является выпускником академии московского "Локомотива", в которой провёл период с 2000 по 2008 гг. Затем форвард перешёл в московское "Динамо", в котором отыграл с 2008 по 2015 гг. (за исключением двух месяцев в 2013 г.). В составе "Динамо" Кокорин в общей сложности провёл 203 официальных матча, в которых забил в ворота соперников 50 голов и отдал партнерам по команде 26 голевых передач.
Экс-президент "Локомотива": отчим Кокорина мне сказал: "Вы знаете, сколько я на нем заработаю в "Динамо"?"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов рассказал о переговорах по заключению с отчимом Александра Кокорина контракта с его пасынком.
Фото: РПЛ