"В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии. Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала разгромную победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2026 году сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Венгрии.
Митрофанов: юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА
Фото: РФС