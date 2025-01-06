Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Суперкубок Италии

Интер
22:00
МиланНе начат

Митрофанов: юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА
Фото: РФС
"В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии. Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала разгромную победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2026 году сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Венгрии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится