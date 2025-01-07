"Трабзонспор" показывал интерес. Они посылали скаутов на матч Нигера с Ганой. Мы ждем, когда они свяжутся с "Ростовом". Каковы шансы на уход зимой? Все будет зависеть от предложений, которые получит "Ростов", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Умар Сако провел за "Ростов" во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с южанами рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо".
Агент Сако: "Трабзонспор" показывал интерес. Мы ждем, когда они свяжутся с "Ростовом"
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"