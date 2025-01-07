"Можно ли назвать Промеса легендой "Спартака"? Для меня легенда — это другое, другие футболисты. Нет, Промес — не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший "Спартаку" много пользы", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
Напомним, что зимой 2024 года Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
Квинси Промес провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Нападающий является чемпионом России в составе красно-белых.
Орещук: Промес — не легенда "Спартака", он очень качественный футболист
Футбольный функционер Роман Орещук высказался об экс-игроке "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"