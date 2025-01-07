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Орещук: Промес — не легенда "Спартака", он очень качественный футболист

Футбольный функционер Роман Орещук высказался об экс-игроке "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно ли назвать Промеса легендой "Спартака"? Для меня легенда — это другое, другие футболисты. Нет, Промес — не легенда клуба, он очень качественный футболист, принесший "Спартаку" много пользы", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

Напомним, что зимой 2024 года Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

Квинси Промес провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Нападающий является чемпионом России в составе красно-белых.

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