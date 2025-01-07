"Зимой трансфер Даниила Фомина в европейский клуб невозможен. Это очень сложно сделать", — цитирует Пасторелло «Матч ТВ».
Фомин является выпускником академии Краснодара. Центральный полузащитник выступает за московское «Динамо» с 2020 года. В январе того года он перешёл из «Уфы» за 3,5 миллиона евро. 10 сентября 2024 года Даниил продлил свой контракт с «Динамо» до 30 июня 2029 года.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет 8 миллионов евро. В текущем сезоне Даниил Фомин провёл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.
«Динамо» занимает четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков после 18 туров. Свой первый матч после зимней паузы подопечные Марцела Лички проведут против «Ростова» 2 марта.
Агент Фомина: трансфер в Европу этой зимой исключён
Агент полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло сообщил, что переход российского хавбека в европейский клуб в зимнее трансферное окно невозможен.
Фото: ФК "Динамо"