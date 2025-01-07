"Все складывается так, что мы договоримся с "Локомотивом" о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.
Представитель Батракова: все складывается так, что мы договоримся с "Локомотивом" о новом полноценном контракте
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о продлении соглашения своего клиента с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"