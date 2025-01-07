"Для меня ключевая позиция для усиления — правого защитника. Думаю, что на ней «Спартак» может быть сильнее. И нужно взять игрока в позицию «шестерки», системообразующего. Такого, как в свое время был Фернандо, который и сделал «Спартак» чемпионом. На мой взгляд, это две ключевые позиции", – поделился Гунько с «РБ Спорт».
Напомним, что в настоящее время на позиции правого защитника выступают Даниил Денисов и Даниил Хлусевич. В роли опорных полузащитников играют Наиль Умяров и Кристофер Мартинс. Также на этих позициях могут выйти Данил Пруцев и Роман Зобнин.
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.
Последний раз чемпионом РПЛ «Спартак» становился в сезоне 2016/17 под руководством Массимо Карреры. В тот год команда набрала 69 очков.
Дмитрий Гунько: для "Спартака" необходимы правый защитник и игрок на позицию "шестерки"
Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о том, какие позиции нуждаются в усилении, чтобы клуб мог бороться за чемпионство.
Фото: ФК "Химки"