По информации источника, прямая продажа игрока в данный момент маловероятна, однако «Спартак» готовы отпустить игрока в аренду. Хлусевич стремится к более регулярной игровой практике, и если не удастся найти подходящий вариант за рубежом, он будет рассматривать предложения от клубов РПЛ. Также сообщается, что московское «Динамо» продолжает проявлять интерес к футболисту.
В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 9 матчах за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и 5 играх в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
По оценкам Transfermarkt, текущая трансферная стоимость 23-летнего игрока составляет 4 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года. Хлусевич присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года, перейдя из тульского «Арсенала» за 3 миллиона евро. За свою карьеру в «Спартаке» он провёл 95 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник: Metaratings
Источник: Хлусевич ищет новый клуб в Европе
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ищет возможности для продолжения карьеры в Европе.
Фото: ФК "Спартак"