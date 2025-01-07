«Что касается возможного возвращения Промеса, то здесь все очень сложно. Но в любом случае для начала нужно спросить Станковича — нужен ли ему Промес. Он же уже выстроил команду без него, как теперь его интегрировать? Тренер посмотрит, в какой форме находится Промес и подумает, что можно сделать. А так, Промес был великолепным игроком и приносил очень много пользы — с этим трудно поспорить», — цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что в зимнее трансферное окно появились слухи о возвращении Промеса в московский клуб. 33-летний голландец в настоящее время продолжает играть в ОАЭ за команду второй лиги «Юнайтед». Футболист не может покинуть страну из-за возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему предъявлены обвинения по делу о контрабанде наркотиков.
Промес провёл девять сезонов в «Спартаке», сыграв в 235 матчах, забив 114 голов и отдав 59 результативных передач.
Деян Станкович стал новым главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Ранее он не работал с голландским нападающим.
Мостовой рассказал, что думает о возможной игре Промеса под руководством Станковича
Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"