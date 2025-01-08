По информации источника, "Акрон" вступил в финальную стадию переговоров с "Бачка Топола" по переходу 27-летнего центрального полузащитника Ифета Джаковаца. Сообщается, что о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.
Боснийский хавбек играет за сербскую команду с 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В нынешнем сезоне Джаковац провел 23 матча за "Бачка Топола" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и еще столько же голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Акрон" близок к подписанию хавбека "Бачка Топола"
Полузащитник "Бачка Топола" Ифет Джаковац может продолжить карьеру в России.
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