Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
ЛиверпульНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Атлетик
22:00
БарселонаНе начат

Источник: "Акрон" близок к подписанию хавбека "Бачка Топола"

Полузащитник "Бачка Топола" Ифет Джаковац может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Акрон" вступил в финальную стадию переговоров с "Бачка Топола" по переходу 27-летнего центрального полузащитника Ифета Джаковаца. Сообщается, что о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Боснийский хавбек играет за сербскую команду с 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В нынешнем сезоне Джаковац провел 23 матча за "Бачка Топола" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и еще столько же голевых передач.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится