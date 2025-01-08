"Один из лидеров нашей сборной близок к возвращению в строй после травмы, полученной в конце прошлого года. Алип — большой профессионал, он дисциплинирован и умеет работать индивидуально. Мы с ним общались и до Нового года, и уже после. Сейчас Алип находится в Алматы. Скоро он отправится на первый сбор "Зенита". Мы все надеемся, что к концу месяца наш защитник начнет работать в общей группе "Зенита", - приводит слова Черчесова "СЭ".
24-летний защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип подвернул стопу 1 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарским "Крыльями Советов". Всего на его счету 18 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол, отдать 1 голевую передачу и получить 2 жёлтые карточки.
Алип выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. Его действующий контракт с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Казахстана в 3,5 млн евро.
Черчесов: Алип близок к возвращению в строй "Зенита" после травмы
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья казахского защитника петербургского "Зенита" Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"