- Разве что Мостового можно назвать - в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит, - передает слова Веденеева "РБ Спорт".
Мостовой выступает за клуб с берегов Невы с 2019 года. С того момента вингер провел за петербургский клуб 160 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 15 результативных передач.
В этом сезоне Мостовой провел в РПЛ 14 матчей, пять раз поразил ворота соперников и оформил две голевые передачи. Соглашение Мостового с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.
"Зенит" имеет в своем активе 39 очков после 18 туров и идет на втором месте в РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата сине-бело-голубые дома примут ЦСКА.
Веденеев: Мостовой в этом сезоне играет больше и лучше. Остальные игроки "Зенита" снизили уровень
Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев назвал игрока петербургской команды, который лучше всех улучшил свою игру в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ