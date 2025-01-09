По информации источника, защитник "Ростова" Евгений Чернов не отправится с командой на зимние сборы и будет искать новый клуб.
В текущем сезоне Евгений Чернов провел за "Ростов" во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Евгений Чернов выступал за "Краснодар", "Тосно", "Оренбург", красноярский "Енисей" и петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт".
Источник: защитник "Ростова" Чернов не полетит на сбор команды. Игрок ищет новый клуб
Защитник "Ростова" Евгений Чернов в ближайшее время может покинуть клуб.
Фото: ФК "Ростов"