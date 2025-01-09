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Источник: защитник "Ростова" Чернов не полетит на сбор команды. Игрок ищет новый клуб

Защитник "Ростова" Евгений Чернов в ближайшее время может покинуть клуб.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, защитник "Ростова" Евгений Чернов не отправится с командой на зимние сборы и будет искать новый клуб.

В текущем сезоне Евгений Чернов провел за "Ростов" во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Евгений Чернов выступал за "Краснодар", "Тосно", "Оренбург", красноярский "Енисей" и петербургский "Зенит".

Источник: "РБ Спорт".

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