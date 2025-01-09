"Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле. Время есть. У "Спартака" грамотный тренер и новый спортивный директор. Уверен, будет куплен игрок, который поможет в решении задач", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах коста-риканского нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде заинтересован ряд английских и французских команд.
Угальде выступает за "Спартак" с января 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.
Валерий Гладилин: у "Спартака" не будет проблем после ухода Угальде
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением, как на красно-белых скажется возможный уход нападающего Манферда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"