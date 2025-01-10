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Глушаков - о карьере Джикии в "Химках": ему нечего реанимировать

Бывший игрок московского "Спартака" Денис Глушаков ответил, можно ли сказать, что Георгий Джикия, проведя первую половину сезона в "Химках", реанимировал карьеру.
Фото: ФК "Химки"
"Он был в "Спартаке", перешел в клуб на ранг ниже. Мне сложно судить, он набирает форму после того, как не играл. Посмотрим, сейчас зимняя пауза. Подготовится — и все будет хорошо. Ему 30 лет, если бы возраст был, как у меня, еще ладно. Ему нечего реанимировать. При Абаскале он практически не появлялся на поле? И что? Я и в пляжном футболе играл, а затем возвращался в большой футбол" — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Центральный защитник Георгий Джикия 12 сентября 2024 года, находясь в статусе свободного агента, подписал с подмосковным футбольным клубом "Химки" контракт на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год. В составе химчан 31-летний футболист в первой части текущего сезона в общей сложности провёл 8 официальных матчей, в которых он получил одну жёлтую карточку.

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