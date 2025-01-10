Форвард подписал контракт с нижегородским клубом сроком на 2,5 года. Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. Однако «Динамо» сохранило 30 процентов от возможной последующей продажи футболиста.
«Пари НН» приветствует футболиста в составе команды. С возвращением в Нижний Новгород, Вячеслав! Мы желаем успехов, яркой игры и достижения целей вместе с «Пари НН», — слова пресс-службы «Пари НН».
Нападающий является воспитанником московского «Динамо». За свою карьеру он провёл 154 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач. Следует отметить, что во второй половине сезона 2019/20 Грулев выступал на правах аренды за «Пари НН». В составе нижегородской команды он провёл 2 матча, но не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне Грулев принял участие в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
«Пари НН» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 проведённых туров. Свой первый матч после зимней паузы нижегородцы проведут на домашнем стадионе, встречаясь с командой «Акрон» 1 марта.
Официально: Вячеслав Грулёв перешел в "Пари НН"
Футбольный клуб «Пари НН» официально объявил о трансфере 24-летнего нападающего московского «Динамо» Вячеслава Грулёва.
Фото: ФК "Пари НН"