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Рапопорт: Лантратов стал много "привозить" и опустил "Локомотив" ниже в турнирной таблице

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Борис Рапопорт высказался о выступлении в текущем сезоне вратаря московского "Локомотива" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Лантратов в этом сезоне удивительно сдал — непонятно для меня, почему. Вроде бы, ему так доверяли. Но неслучайно Галактионов в последних матчах вынужден был поменять голкипера в воротах "Локо", потому что Лантратов стал "привозить", и довольно много. Лантратов в какой-то степени опустил "Локомотив" ниже в турнирной таблице. Можно допустить одну ошибку, а когда идет их цепь — это уже серьезно", — приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".

Илья Лантратов является игроком московского "Локомотива" с января 2023 года. Действующее соглашение между вратарём и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 3,5 млн евро.

В текущем сезоне Илья Лантратов в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых сумел 6 раз отыграть "на ноль" и всего пропустил 26 голов. "Локомотив" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 35-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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