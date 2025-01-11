"Мы ждем решения "Ростова". Интерес от "Трабзонспора" действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Умар Сако провел за "Ростов" во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 28-летнего центрального защитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
Агент Сако: интерес от "Трабзонспора" действительно есть, ждем решения "Ростова"
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"