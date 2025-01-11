Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
ЖиронаНе начат
Вальядолид
18:15
БетисНе начат
Эспаньол
20:30
ЛеганесНе начат
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Торино
20:00
ЮвентусНе начат
Милан
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
УнионНе начат
Фрайбург
17:30
ХольштайнНе начат
Санкт-Паули
17:30
АйнтрахтНе начат
Майнц
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
19:00
ЛионНе начат
Реймс
21:00
НиццаНе начат
Ренн
23:00
МарсельНе начат

Агент Сако: интерес от "Трабзонспора" действительно есть, ждем решения "Ростова"

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы ждем решения "Ростова". Интерес от "Трабзонспора" действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Умар Сако провел за "Ростов" во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 28-летнего центрального защитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится