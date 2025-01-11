"Главная звезда РПЛ сейчас — Манфред Угальде. Он здорово себя проявил в этом сезоне и о нем уже говорят в Европе. Думаю, что летом стоит ожидать его трансфер в большой топ-клуб Европы. Но сейчас ему нужно также хорошо провести и вторую часть сезона, как и первую", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Агент Барбоза: главная звезда РПЛ сейчас — Манфред Угальде
Футбольный агент Пауло Барбоза назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.
Фото: ФК "Спартак"