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Корнаухов надеется, что ЦСКА зимой сможет усилить состав

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов выразил надежду на то, что "армейцы" в межсезонье усилят состав.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Надеюсь, что получатся какие-то точечные трансферы, но и надеюсь, что ребята, которые получают шансы из молодежной академии, будут ими пользоваться и закрепляться в главной команде, - цитирует Корнаухова "Матч ТВ".

Столичный клуб в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех матчах "армейцы" поделили очки со своими соперниками. ЦСКА с 31 баллом в активе занимает шестое место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", у которого 39 очков.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА в гостях встретится с петербургским "Зенитом", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.

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