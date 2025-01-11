- Не знаю, почему у Селихова не удалось закрепиться в стартовом составе. Мне трудно сказать, как он тренируется и по какой причине так происходит, но он классный вратарь. Он мне нравился ещё со времён "Амкара". Может, сейчас он снизил к себе требования, - передает слова Дасаева "Чемпионат".
Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года, перейдя из пермского "Амкара". В общей сложности вратарь провел за красно-белых 102 матча во всех турнирах, в которых пропустил 117 голов и в 30 поединках смог сохранить свои ворота "сухими".
Контракт футболиста со "Спартаком" истекает летом этого года. Трансферная стоимость Селихова оценивается в 1,5 млн евро.
В этом сезоне Селихов выходил на поле в составе "Спартака" в восьми матчах и трижды сыграл "на ноль".
Дасаев: Селихов - классный вратарь. Может, сейчас он снизил к себе требования
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев высказался относительно информации о возможном уходе из московской команды голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"