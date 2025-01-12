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Сарвели - о результатах "Локомотива": после окончания первой части с нами был разговор

Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"После окончания первой части с нами был разговор. Я не думаю, что стоит говорить, что на нем было. Мы просто сделаем свои выводы и пойдем дальше. Было ли руководство довольно результатами первого сезона? Безусловно, при потере огромного количества лидеров команда показывала результат", - цитирует Сарвели "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 11-е место в таблице.

Команда Михаила Галактионова вылетела из Пути РПЛ Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо". "Локомотиву" предстоит сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале нижней сетки турнира.

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