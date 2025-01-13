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Овчинников: Промес - непростой паренёк. Он захочет место в основе "Спартака", но кто его даст

Российский тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Промес уже год не играл. Не ясно, в каком он находится состоянии. Он сможет вернуться, но главный вопрос: нужен ли он "Спартаку"? Это непростой паренёк. Может и построения Станковича нарушить. Всё может быть. Он же захочет место в основном составе, но кто его даст. Сейчас "Спартак" уже другой", — приводит слова Овчинникова Legalbet.

33-летний нидерландский нападающий Квинси Промес в настоящее время находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов под подпиской о невыезде. По информации СМИ, голландец, который в 2014-2018 и в 2021-2024 гг. выступал в составе московского "Спартака", в ближайшее время может вернуться в Россию.

Напомним, нидерландский суд признал Промеса виновным в контрабанде наркотических средств и приговорил к многолетнему тюремному заключению.

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