«Готов поспорить, что зимой «Спартак» никуда его не продаст. Будь то «ПСЖ» или «Монако». Если москвичи сейчас расстанутся со своим ведущим нападающим, грош им цена! Объясню. Вы хотите стать чемпионами или как? Кто будет забивать? Шамар Николсон? Или Соболева вернут?
Так зачем же сейчас убирать своего ударного форварда? Чтобы опять откатиться на шестое место? Для «Спартака» даже второе место — неудача. А сейчас есть реальный шанс побороться за золото! «Спартаку» надо не Угальде продавать, а думать, куда пристроить Николсона. От Виллиана Жозе уже избавились. На очереди Шамар», — приводит слова Селюка "СЭ".
Манфред Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 голов и отдав 3 результативные передачи в 18 матчах. Угальде установил новый рекорд, став первым футболистом в истории чемпионата России, которому удалось забить девять мячей за четыре игры.
Дублером костариканского нападающего выступает 27-летний Шамар Николсон. За 14 матчей во всех турнирах ямаец забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
После 18 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Перед зимней паузой команда одержала победу в последних шести матчах подряд в РПЛ.
Селюк: готов поспорить, что зимой "Спартак" никуда не продаст Угальде
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, что зимой «Спартак» не примет решение о продаже нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"