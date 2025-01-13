"Не скажу, что болельщики ЦСКА могут быть довольны местом команды в таблице и качеством игры в первой части сезона. У нас были удачные отрезки. Лучшая игра была с "Динамо", самый неудачный матч — дерби со "Спартаком". В нем мы уступили безоговорочно и отметились бессмысленной агрессией, удалениями. По содержанию и качеству игры был провал", - приводит слова Грушевского "Матч ТВ".
Московские команды ЦСКА и "Спартак" встречались друг с другом 2 ноября 2024 года на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
Матч московского "Динамо" и ЦСКА прошёл 6 октября 2024 года в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Он закончился победой "армейцев" со счётом 2:1.
По итогам первой части текущего сезона ЦСКА, набрав 31 очко, расположился на шестом месте турнирной таблицы.
"По качеству игры был провал". Грушевский назвал самый неудачный матч ЦСКА в текущем сезоне
Болельщик московского ЦСКА, юморист Михаил Грушевский высказался о выступлении "армейского" клуба в первой части текущего сезона.
Фото: телеграм-канал Михаила Грушевского