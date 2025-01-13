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СМИ: в "Газпроме", который владеет "Зенитом", готовят массовые увольнения

По информации СМИ, в "Газпроме" рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата компании.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что численность персонала центрального аппарата сократится с 4100 до 2500 человек. В этом случае сократятся расходы на оплату труда и социальные выплаты - высвобожденные таким образом средства планируется использовать для проведения мероприятий по повышению мотивации и развитию персонала. Последние 2 года "Газпром" завершал с убытками: 629 млрд рублей в 2023 году и 309 млрд рублей в 2024 году.

Напомним, "Газпром" выкупил контрольный пакет акций петербургского футбольного клуба "Зенит" после сезона-2005. За последние 19 лет сине-бело-голубые десять раз становились чемпионами России.

Источник: 47news

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