Сообщается, что численность персонала центрального аппарата сократится с 4100 до 2500 человек. В этом случае сократятся расходы на оплату труда и социальные выплаты - высвобожденные таким образом средства планируется использовать для проведения мероприятий по повышению мотивации и развитию персонала. Последние 2 года "Газпром" завершал с убытками: 629 млрд рублей в 2023 году и 309 млрд рублей в 2024 году.
Напомним, "Газпром" выкупил контрольный пакет акций петербургского футбольного клуба "Зенит" после сезона-2005. За последние 19 лет сине-бело-голубые десять раз становились чемпионами России.
Источник: 47news
СМИ: в "Газпроме", который владеет "Зенитом", готовят массовые увольнения
По информации СМИ, в "Газпроме" рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата компании.
Фото: ФК "Зенит"