«Это не соответствует действительности», — ответил Медведев на вопрос о предложении от бразильского клуба.
Ранее издание Globo сообщило, что «Ботафого» якобы сделало официальное предложение по трансферу Вендела, который якобы намерен покинуть РПЛ. По информации источников, игрок рассматривает возможность возвращения в чемпионат Бразилии, чтобы попасть в шорт-лист тренерского штаба национальной сборной.
В текущем сезоне Вендел сыграл 15 матчей за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего бразильца составляет 20 миллионов евро.
23 августа 2024 года Вендел продлил свой контракт с «Зенитом» до 30 июня 2028 года. Бразилец является четырехкратным чемпионом Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России в составе сине-бело-голубых.
Медведев опроверг слухи о предложении "Ботафого" по Венделу
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Вендела в «Ботафого».
Фото: ФК "Зенит"