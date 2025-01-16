"Ростов» в этом году выступает не очень хорошо. По моим ощущениям, в прошлом сезоне "Ростов" был лучше. Видимо, внутри что-то не так. Возможно, дело в финансах. Карпин - хороший тренер, один из лучших в России, но у "Ростова" в последнее время мало что получается. Надеюсь, скоро ситуация наладится", - заявил Ашветия.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017-го года (с перерывом август 2021-март 2022). В текущем сезоне желто-синие набрали 26 очков в 18-ти матчах. По итогам первой части сезона команда занимает в турнирной таблице РПЛ 7-е место.
В итоговой таблице РПЛ 2023/24 "Ростов" также занял 7-е место, набрав в 30-ти турах 43 очка. Сезон возобновится для "Ростова" матчем 19-го тура против "Динамо". Игра пройдет в Ростове 2-го марта.
Источник: Metaratings
Ашветия: Карпин - хороший тренер, но в прошлом сезоне "Ростов" выступал лучше
Экс-форвард сборной Грузии Михаил Ашветия высказался об игре "Ростова" под управлением тренера Валерия Карпина в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте