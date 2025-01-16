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"Зенит" может предложить за защитника "Фламенго" Уэсли 15 млн евро

Защитник "Фламенго" Уэсли может этой зимой перебраться в Санкт-Петербург.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Зенит" готов предложить "Фламенго" 15 миллионов евро за правого крайнего защитника Уэсли. Отмечается, что бразильцы оценивают своего воспитанника на пять миллионов больше.

В прошлом сезоне 21-летний бразилец сыграл за команду 51 матч во всех турнирах и отличился двумя голевыми передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: Sport24

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