Чтобы бороться за победу в чемпионате, "Спартаку" не нужно усиливать никакую позицию. В составе достаточно игроков высокого класса. Если в клубе и захотят кого-то брать, то это должен быть футболист уровня Барко и Угальде. Но если вернётся Промес, то я бы с удовольствием посмотрел бы на сочетание Барко, Угальде и Промеса. Вот это было бы хорошим усилением. Это возврат опытного игрока, который знает как играть в нашем чемпионате и который точно усилит команду", - поделился Гладилин.
Московский "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам первой части сезона. В активе красно-белых, которых с лета прошлого года возглавляет сербский специалист Деян Станкович, 37 очков в 18-ти матчах. Отставание от лидирующих в чемпионской гонке "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка.
В зимнее трансферное окно состав "Спартака" покинули два футболиста. Приобретенный летом у "Бетиса" форвард Виллиан Жозе покинул московский клуб свободным агентом и вернулся на родину. Бразилец подписал контракт с клубом "Баия". Защитник Томаш Тавареш также расторг контракт и вернулся на родину. Ожидается, что он подпишет контракт с португальским клубом АВС.
Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес может вернуться в команду зимой. По данным СМИ, в конце января игроку могут разрешить выезд из ОАЭ, где у футболиста продолжаются судебные разбирательства.
Источник: Legalbet
Гладилин: "Спартаку" не нужно усиливать состав, чтобы бороться за победу в РПЛ
Бывший наставник "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от зимней трансферной кампании красно-белых.
Фото: Telegram-канал "Спартака"