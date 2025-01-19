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Новиков: не вижу команду, которая была бы сильнее "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Не вижу команду, которая была бы сильнее "Динамо". Не вижу тех, кто сильно выделяется на фоне других. Судьба чемпионства может решиться в матчах не друг против друга, а против тех команд, которые идут внизу турнирной таблицы. С ними нельзя терять очки", - цитирует Новикова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. Бело-голубые отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на четыре очка.

Команда Марцела Лички одержала победу над московским "Локомотивом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Бело-голубым предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале верхней сетки. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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