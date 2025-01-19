"Спартак" работает над усилением состава. В клуб пришел новый спортивный директор, он даст свою оценку. Тренер Станкович уже определился с теми, кто ему не помощники. "Спартаку" нужны сильные игроки, потому что команда, совершив спурт на финише того года, включилась в борьбу за золотые медали", - цитирует Белоуса "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 8-ю очками в своем активе.
Этой зимой руководство московского "Спартака" объявило о назначении на пост спортивного директора Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал в лондонском "Арсенале", турецком "Галатасарае" и сборной Чили. Ранее спортивным директором красно-белых был Томаш Амарал - португалец покинул клуб в ноябре 2024 года.
Белоус: "Спартак" будет усиливаться зимой, потому что команда борется за чемпионство в РПЛ
Российский функционер Юрий Белоус считает, что московский "Спартак" будет искать усиления этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"